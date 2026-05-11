روى السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، المعلومات الأولية عن واقعة اختطاف سفينة تحمل على متنها ثمانية بحارة مصريين من قبل قراصنة قرب السواحل الصومالية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، إن السفينة مملكومة لشركة إماراتية وكانت تبحر قرب محافظة شبوة اليمنية، وجرى اختطاف السفينة من قبل قراصنة صوماليين.

وأضاف أن الهدف الأساسي للوزارة هو العمل على ضمان حماية البحارة المصريين، مؤكدا أنهم جميعًا في حالة جيدة ولم يتعرضوا لأي أذى أو اعتداء، ونوه بأنهم على تواصل مستمر مع السلطات الصومالية لتأمين خروجهم في أسرع وقت.

ونفى الجوهري، ما أثير عن طلب فدية للإفراج عن البحارة، لكنه أوضح أنه في الحالات الطبيعية أنه في مثل هذه الحوادث يتم طلب فدية، مشيرًا إلى التواصل مع الشركة المالكة للسفينة في هذا الإطار.

وجدد التأكيد أن الوزارة تهدف للعمل على إنقاذ البحارة المصريين، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن الأمر رسميًّا فور الإفراج عنهم.

وأوضح مساعد وزير الخارجية، أن الفترة الأخيرة شهدت اختطاف 5 سفن في نفس المنطقة، ولم يكن على متنها أي مصري.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية إنها تتابع حادث اختطاف ناقلة النفط M/T Eureka من المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه الإقليمية للصومال بالقرب من إقليم بونت لاند.

ووجّه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، السفارة المصرية في مقديشيو بمتابعة أوضاع البحارة الثمانية المصريين المتواجدين على متن السفينة، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لهم، والعمل على سرعة الإفراج عنهم، والتواصل على أعلى مستوى مع السلطات الصومالية لضمان أمن وسلامة البحارة المصريين.