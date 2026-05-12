انتصارات مصرية قوية تشعل منافسات اليوم الرابع ببطولة العالم للإسكواش

واصل اللاعبون واللاعبات المصريون تألقهم في اليوم الرابع من بطولة العالم لمحترفي الإسكواش 2025–2026، بعدما حقق أربعة لاعبين ولاعبات مصريون الفوز في منافسات اليوم، ليضمنوا التأهل إلى ربع النهائي، مؤكدين استمرار الحضور المصري القوي في كبرى البطولات الدولية، وترسيخ مكانة مصر في صدارة رياضة الإسكواش عالميًا.

واستهل اللاعب محمد زكريا انتصارات المصريين في البطولة، بعد فوزه على فارس دسوقي بنتيجة 3-1، بواقع الأشواط: 11-13، 11-8، 11-7، 12-10. وفي الدور ذاته، حقق لاعب نادي بالم هيلز الرياضي مصطفى عسل الفوز على ليونيل كارديناس من المكسيك بنتيجة 3-0.

وفي منافسات السيدات، استهلت اللاعبة هانيا الحمامي انتصارات المصريات في البطولة، بعد فوزها على سين يوك شان بنتيجة 3-0، بواقع الأشواط: 11-5، 11-2، 11-5. وفي الدور نفسه، واصلت أمينة عرفي التألق بالفوز على جاسمن هوتن من إنجلترا بنتيجة 3-0، بواقع الأشواط: 11-6، 11-1، 11-4.

وتتواصل منافسات البطولة، التي تُعد واحدة من أبرز بطولات الإسكواش عالميًا، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي ولاعبات العالم، بما يعكس مكانتها الدولية ويؤكد ريادة مصر في استضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية.

ويخوض اللاعبون المصريون غدًا 12 مايو منافسات الدور الرابع، حيث يلتقي كريم جواد مع ديكلان جيمس، ويوسف إبراهيم مع محمد أبو الغار، ويوسف سليمان مع كريم التركي في منافسات الرجال.

وفي منافسات السيدات، تواجه نور الشربيني نظيرتها أماندا صبحي، وتلعب سلمى هاني أمام ميليسا أليفيز، وتواجه روان العربي جورجينا كينيدي.