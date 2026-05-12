رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: الحرب الإيرانية الأمريكية قد تفرض إجراءات أكثر صعوبة

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن هناك احتمالية لاتخاذ إجراءات أكثر صعوبة إذا استمرت الحرب الإيرانية الأمريكية، مؤكدًا: «مفيش بدائل تانية».

ولفت خلال تصريحات على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e »، إلى إمكانية الإسراع بإدخال مشاريع الطاقة الشمسية عبر المبادرات الأهلية وغيرها، قائلًا: «دا الحل السريع اللي أنت تقدر تشتغل بيه».

وتابع: «المبادرات الأهلية والحاجات الصغيرة فوق الأسطح فوق المدارس فوق المباني الحكومية والبنوك والمستشفيات».

وتطرق إلى قرار مجلس الوزراء، بإلزام المصانع بتوفير 25% من احتياجاتها للطاقة، بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى حملات التوعية بترشيد الاستهلاك المنزلي، قائلًا: «حملات التوعية شغالة مش بطالة بس محتاجة الاستمرار فيها».

وأشار إلى ضرورة الإسراع في الاستكشافات البترولية، لافتًا إلى طول الوقت اللازم للانتقال من مرحلة البحث للإنتاج والتي تستغرق 18 شهرًا على الأقل.

وأكمل: «لو في حاجة النهاردة بتخش تتربط على تسهيلات إنتاج حالية فدي يبقى بقالهم سنة شغالين فيها»، مضيفًا: «لازم نبقى فاهمين إن ما تم الإعلان عنه دا مش بيبقى بكرا».

وذكر أنهم أضافوا بعض الأمور للشبكة خلال العام الماضي، بما منع التدهور الشديد الناتج عن نقص الإنتاج لأقل من 4 مليار قدم مكعب من الغاز.

ونوّه إلى أن الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي بلغ حوالي 4.2 مليار قدم مكعب، ما أدى لتجاوز مرحلة الإنحدار السابقة، بالإضافة إلى إعلان وزارة إضافة مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا خلال العام الماضي.

وأكمل: «النهاردة 4.2 معناها إنك تخطيت مرحلة الإنحدار اللي كان بيحصل 10% 15% ، ودخلت حاجات جديدة التقديرات اللي أعلنت عنها وزارة البترول إنها قدرت تدخل حوالي مليار قدم مكعب غاز يوميًا خلال السنة الماضية شيء ممتاز».