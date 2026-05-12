ريال مدريد يستعيد مبابي وكارفخال قبل مواجهة أوفييدو

تلقى نادي ريال مدريد دفعة قوية قبل مواجهته المقبلة أمام ريال أوفييدو في الدوري الإسباني، بعد تأكد جاهزية الثنائي داني كارفخال وكيليان مبابي للمشاركة مع الفريق.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أوفييدو مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن كارفخال ومبابي شاركا بصورة طبيعية في تدريبات الفريق اليوم، عقب تعافيهما من الإصابات التي أبعدتهما خلال الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة أن الثنائي بات جاهزًا لدعم صفوف الفريق الملكي في اللقاء المرتقب.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، خلف برشلونة المتصدر برصيد 91 نقطة، والذي حسم اللقب رسميًا للموسم الثاني على التوالي.