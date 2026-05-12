نجم باريس سان جيرمان يدخل دائرة اهتمامات ليفربول لخلافة صلاح

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول يدرس بجدية التعاقد مع جناح باريس سان جيرمان برادلي باركولا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ضمن خطته لتعويض الرحيل المرتقب للنجم المصري محمد صلاح.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب الفرنسي، البالغ من العمر 23 عامًا، أصبح أكثر تقبّلًا لفكرة خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر بوابة ملعب أنفيلد، قبل انطلاق موسم 2026-2027، الذي يطمح فيه ليفربول للعودة إلى منصات التتويج.

ويستعد النادي لفترة انتقالات صيفية قد تشهد تغييرات واسعة في صفوف الفريق، وسط تقارير عن تحركات لتعزيز عدة مراكز.

وبحسب موقع Le 10 Sport الفرنسي، فإن ليفربول يعمل بشكل مكثف على تجهيز بديل للنجم محمد صلاح، الذي يستعد لمغادرة أنفيلد بنهاية الموسم بعد تسع سنوات حافلة بالإنجازات.

وأوضح التقرير أن باركولا يُعد من أبرز الخيارات المطروحة لتعويض صلاح، خاصة مع تزايد قناعة اللاعب بخوض تحدٍ جديد في الدوري الإنجليزي.

كما أشار إلى أن الجناح الفرنسي يرحب بفكرة الحصول على دور أساسي منتظم مع ليفربول، في ظل عدم اعتماده بشكل ثابت ضمن التشكيل الأساسي لباريس سان جيرمان هذا الموسم.

وفي تطور مهم، أكد التقرير أن إدارة ليفربول أصبحت “أكثر إصرارًا من أي وقت مضى” على حسم الصفقة قبل موسم 2026-2027، خاصة بعد تعثر مفاوضات التعاقد مع يان ديوماند لاعب لايبزيج.

وكان باركولا قد فضّل الاستمرار مع باريس سان جيرمان خلال الصيف الماضي، قبل أن يحصل على فرص مشاركة ساعدته في دخول حسابات منتخب فرنسا استعدادًا لكأس العالم.

ومع اقتراب رحيل محمد صلاح، يواجه ليفربول تحديًا كبيرًا في تعويض تأثيره في الجبهة اليمنى، التي شكلت أحد أبرز مصادر القوة الهجومية للفريق خلال السنوات الأخيرة.

وفي المقابل، شدد التقرير على أن باركولا سيحتاج إلى تطوير كبير في مستواه إذا أراد الاقتراب من البصمة التاريخية التي تركها صلاح داخل النادي.

وقد يشارك اللاعب مع باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يطمح الفريق الفرنسي للتتويج باللقب القاري للموسم الثاني على التوالي.