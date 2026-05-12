رئيس وزراء كرواتيا يستقبل البابا تواضروس الثاني

استقبل رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، مساء اليوم، البابا تواضروس الثاني، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الحالية لكرواتيا، والذي يلتقى خلالها بعدد من المسؤولين الرسميين الكروات.

رحب رئيس الوزراء بقداسة البابا مؤكدًا على العلاقات الجيدة والودية بين كرواتيا ومصر، وعلى الالتزام المشترك بالحوار بين الأديان، والعمل المسكوني، وتعزيز الحريات الدينية.

كما تم التأكيد على أن كرواتيا ومصر، بوصفهما دولتين مطلتين على البحر المتوسط، تربطهما علاقات تاريخية واهتمام مشترك باستقرار وأمن منطقة البحر المتوسط، وكذلك بالسلام والحوار والتعاون في الإطار الدولي الأوسع.

وأشار رئيس الوزراء الكرواتي إلى أن بلاده تدعم الحوار بين الأديان لدوره المؤثر في تعزيز السلام والثقة المتبادلة والاستقرار المجتمعي. لافتًا إلى أن الجالية القبطية في كرواتيا تسهم في التنوع الديني والاجتماعي داخل المجتمع الكرواتي.

وشكره قداسة البابا على طيب الاستقبال، ثم تناول بالحديث تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتأثيرها في العالم المسيحي بشهدائها، والتعليم اللاهوتي، والرهبنة.

كما أشار قداسته إلى الروابط القوية التي تربط الكنيسة بكافة أركان الدولة المصرية والمؤسسة الإسلامية (الأزهر الشريف).

وأعرب قداسة البابا عن تقديره لدعم كرواتيا لأبناء الكنيسة القبطية، الذين جاء خصيصًا لافتقادهم والاطمئنان عليهم.