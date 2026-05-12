وزير البترول الأسبق: من المحتمل استمرار أسعار النفط عند 100 دولار لمدة عام بعد الحرب

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن الارتفاعات في أسعار الطاقة إنه لا يمكن تقديم إجابة دقيقة حول موعد توقف هذا الصعود، موضحًا: “أي شخص سيعطيك إجابة قاطعة عن موعد تراجع الأسعار لن تكون دقيقة”، مضيفًا أن السؤال الأساسي يظل مرتبطًا بمصير الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران: “متى ستتوقف؟”.

وأضاف "كمال" عبر برنامج "تحت الشمس" مع الإعلامية ياسمين الخطيب، على قناة الشمس، أمس الاثنين، أن ارتفاع الأسعار يحقق مكاسب لبعض الأطراف، قائلاً إن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا من بين المستفيدين من زيادة أسعار الطاقة، باعتبارهما من كبار المصدرين، إلى جانب دول أخرى مصدرة، بينما تتضرر أطراف أخرى مثل أوروبا والدول المستوردة للطاقة.

وتابع أن استمرار الصراع يعني استمرار الضغوط على الأسواق، متوقعًا أنه مع انتهاء الحرب ستشهد الأسعار تراجعًا، لكن ليس بالضرورة إلى المستويات السابقة، موضحًا: “مش تاني يوم هنلاقي البترول عند نحو 60 دولار.. ممكن يظل في نطاق 100 دولار أو أكثر لفترة لا تقل عن سنة".

وتطرق إلى تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، موضحًا أنها انعكست على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الغاز والنقل البحري والطيران.

وأردف أن الدولة المصرية تدير الأزمة “بنجاح واقتدار”، من خلال إجراءات نفذتها تشمل ترشيد الاستهلاك، وتأمين شحنات الطاقة المتفق عليها مسبقًا لتوريدها خلال فترة الصيف، إلى جانب التوسع في سياسات التحول الطاقي.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، بما يعزز الاعتماد على مصادر بديلة ويقلل الضغط على الوقود التقليدي.



