البابا تواضروس الثاني يزور البرلمان الكرواتي

زار البابا تواضروس الثاني اليوم، مقر البرلمان الكرواتي، وذلك في إطار زيارته الحالية لكرواتيا التي بدأت أمس الأول.

كان في استقباله جوردان ياندروكوفيتش رئيس البرلمان الذي رحب بضيفه، مشيرًا إلى أن الجالية القبطية في كرواتيا، رغم قلة عددها، تُعد "جزءًا مهمًا من عائلتنا المسيحية".

وأكد رئيس البرلمان على تقدير كرواتيا لدعم البابا للعمل المسكوني.

وأثنى "جوردان ياندروكوفيتش" على العلاقات الممتازة والودية بين كرواتيا ومصر، لافتًا إلى زيارته الأخيرة لمصر نهاية العام الماضي، للمشاركة في اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

ومن جانبه قدم البابا نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية، وتناول التحديات الراهنة والعلاقات مع سائر الجماعات المسيحية. كما أشار إلى الاحتفال الذي أُقيم أمس بمناسبة "يوم الصداقة بين الكنيستين القبطية والكاثوليكية.

وأعرب عن سعادته بالقداس الذي صلاه أمس، بمشاركة أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المقيمين في كرواتيا، الذين جاء للاطمئنان عليهم وافتقادهم.