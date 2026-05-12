ترامب يرشح هاميلتون لتولي قيادة وكالة الإغاثة في حالات الكوارث

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، كاميرون هاميلتون، المعروف بموقفه الرافض لإلغاء الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ، لتولي قيادة وكالة الإغاثة في حالات الكوارث.

ويأتي ذلك في عودة مفاجئة لضابط البحرية الأمريكية الخاصة السابق ، الذي كان قد أُقيل من منصبه كقائد مؤقت للوكالة في العام الماضي بعد أن دافع عن استمرارها.

كما يأتي هذا الترشيح في وقت تزايدت فيه المؤشرات على أن إدارة ترامب تتراجع عن وعودها السابقة بتفكيك الوكالة، التي كانت قد تعرضت لانتقادات لاذعة من الرئيس.

ويُعد ترشيح هاميلتون، الذي كان يرى أن إلغاء الوكالة لا يخدم مصلحة البلاد، أحدث دليل على هذا التحول.

وفي حالة موافقة الكونجرس على ترشيحه، سيكون هاميلتون المستشار الرئيسي لكل من ترامب ووزير الأمن الداخلي ماركوين مولين في قضايا إدارة الطوارئ، وسيكون أول مدير دائم للوكالة خلال ولاية ترامب الثانية.

وقد سبق أن تولى قيادة الوكالة ثلاثة قادة مؤقتين، وكانت فترة هاميلتون القصيرة واحدة منهم (من يناير إلى مايو 2025).