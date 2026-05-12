نقيب الفلاحين يحذر من خطر انقراض الحمير: نطالب بتشريع يمنع التصدير الجائر لجلودها

حذّر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، من تراجع أعداد الحمير على مستوى العالم، مؤكدًا أن هذا الحيوان المهم قد يواجه خطر الانقراض مثل بعض الحيوانات التي اختفت عبر التاريخ، ليس فقط بسبب الذبح، ولكن نتيجة تراجع الرعاية والاهتمام به وتعرضه لظروف تؤثر على استمراره.

وقال "أبو صدام" عبر برنامج "تحت الشمس" مع الإعلامية ياسمين الخطيب، على قناة الشمس، اليوم الاثنين، إن الحمار يُعد حيوانًا مهمًا للغاية في منظومة التوازن البيئي عالميًا، كما كان له دور أساسي في دعم الإنسان والزراعة والتنمية عبر آلاف السنين، مشيرًا إلى أنه ساهم بدرجة كبيرة في خدمة القطاع الزراعي بمختلف الدول.

وأوضح أن التطور التكنولوجي وتغير أنماط الحياة من أبرز أسباب تراجع أعداد الحمير، إلى جانب انخفاض العائد الاقتصادي من تربيته، ما جعل المربين يقللون من الاهتمام به، فضلًا عن زيادة طلب الصين على جلود الحمير في بأسعار مرتفعة.

ولفت إلى صعوبة الوصول إلى أرقام دقيقة لأعداد الحمير في مصر نظرًا لعدم وجود نظام تسجيل وترقيم لها، مطالبًا بضرورة تطبيق منظومة تسجيل للحيوانات الأليفة والريفية مثل الكلاب والقطط والحمير، بما يساعد في وضع قاعدة بيانات دقيقة والتعامل مع أي أزمات صحية أو بيئية.

وأردف أنهم يريدون تشريعًا يمنع التصدير الجائر لجلود الحمير بشكل غير منظم، مع فرض رقابة وعقوبات رادعة على المخالفين، مؤكدًا ضرورة تقنين أي عمليات تصدير تتم في هذا الشأن.