نعى الإعلامي أحمد سالم وفاة الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، قائلًا: «الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تاريخ كبير جدًا جدًا في السينما والدراما المصرية».

وقال خلال تصريحات على برنامجه «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، الإثنين، إن الجميع تابع أخبار مرضه خلال الفترة الماضية، مضيفًا: «أكيد ربنا بإذن الله يكون عنده خير أكثر بكثر ومفيش يعني غير الدعاء».

وأكمل: «لا نملك إلا الدعاء له بالرحمة والمغفرة وربنا يصبر أهله»، مضيفًا: «الفنان الكبير له ذكريات معانا كلنا، صوته مميز جدًا جدًا».

وأشار إلى أن الفنان الراحل اشتهر بأدائه لشخصية «سيمبا» بالكرتون العالمي الأسد الملك، بجانب أدواره في العديد من المسلسلات ومنها لن أعيش بجلباب أبى وغيره.

وأضاف: «ساعات كان بيطلع مشهد واحد بس في فيلم يكسر الدنيا، هو من الأسامي الكبيرة في الفن المصري خالص تعازينا لأسرته ويصبر جميع محبيه».



وتوفي الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز 92 عامًا بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه مسيرة فنية كبيرة.

وقال أحمد أبو زهرة، فى منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، صعدت روحه الطاهرة إلى السماء. مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، أن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان الشريف مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده».

وأضاف: «مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق عاش حياته كلها يُعلي من القيم الإنسانية العظيمة في كل أعماله الفنية.. من علمني أن الرجل والفنان هو كلمة وموقف».