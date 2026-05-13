اتهام اثنين من ضباط الشرطة الإيطاليين ببيع بيانات عن المشاهير

تجري السلطات الإيطالية، تحقيقا مع اثنين من ضباط الشرطة في قضية يشتبه في أنها تتعلق بتهريب بيانات تشمل بيع معلومات سرية.

وقال المدعي العام المسئول نيكولا جراتيري، إن الشرطيين متهمان بالوصول إلى معلومات حساسة حول لاعبي كرة قدم ورجال أعمال ومغنين وممثلين من قواعد البيانات الرسمية وقاما ببيع هذه المعلومات.

وقال جراتيري، في مؤتمر صحفي في نابولي، إنه كانت هناك قائمة أسعار للبيانات.

وتعقب المحققون المشتبه بهما بعد أن لاحظوا وصول ضابطي الشرطة إلى قاعدة بيانات بشكل مشبوه.

ويقال إن أحدهما قدم حوالي 600 ألف طلب للحصول على بيانات، والآخر أكثر من 130 ألف طلب.

وأوضح مكتب المدعي العام، أن أسعار الوصول إلى البيانات تراوحت بين 6 يورو و25 يورو (7 دولارات و30 دولارا).

ويعتقد المحققون، أنه جرى تقديم نحو 1.5 مليون طلب غير مصرح به للحصول على بيانات بشكل عام.

ويعتقد أن قواعد بيانات أخرى تم اختراقها من الشبكة الإجرامية التي يتردد أن الشرطيين يعملان لصالحها، مع إعادة بيع المعلومات لاحقا من خلال وكالات خاصة.

وترتبط التحقيقات، أيضا بشركة مقرها ميلانو تم إعلان ارتباطها بالفعل بقضايا تجسس أخرى.