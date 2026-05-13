تباين أداء الأسهم الأمريكية بسبب بيانات التضخم غير المشجعة وتعافي أسهم شركات التكنولوجيا

تباين أداء الأسهم الأمريكية في تعاملات صباح اليوم الأربعاء، على خلفية ارتفاع معدل تضخم أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة مقابل تعافي أسهم شركات التكنولوجيا بعد تراجعها أمس.

وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 0.1% لكنه مازال قريبا من مستواه القياسي الذي سجله أول أمس.

كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 235 نقطة أي بنسبة 0.5% بحلول الساعة التاسعة 35 دقيقة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.2%.

وساعدت مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا في دعم السوق، حيث ارتفع سهم ميكرون تكنولوجي بنسبة 4.3%، بعد تراجعه أمس بنسبة كبيرة، في أعقاب التوقف المفاجئ لصعود شركات قطاع التكنولوجيا.

وارتفع سهم شركة صناعة الرقائق العملاقة إنفيديا بنسبة 2.4% ليصبح أكبر قوة تدفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500.

وتمت دعوة جينسن هوانج الرئيس التنفيذي للشركة لمرافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته الحالية للصين، إذ يمكن مناقشة تصدير رقاثق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها الشركة إلى الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة سوفت بنك جروب اليابانية العملاقة، ارتفاع أرباحها خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي بنحو 5 أمثال قيمتها في العام السابق، مع جني ثمار استثماراتها في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أغلب الأسهم الأمريكية خارج قطاع التكنولوجيا؛ مما ضغط على بورصة وول ستريت.