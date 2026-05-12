خالد جلال ناعيًا عبد الرحمن أبو زهرة: فقدنا قامة فنية كبرى

نعى المخرج خالد جلال، عضو مجلس الشيوخ، الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الإثنين، عن عمر ناهز 92 عامًا.

وقال جلال: «فقدنا برحيل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قامة فنية كبرى، أثرت الحركة الفنية المسرحية والسينمائية والتليفزيونية بأعمال خالدة في وجدان الجماهير، إذ كان الراحل صاحب بصمات مميزة في المجال الإبداعي وقدرات فنية لا تُنسى، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

وُلد أبو زهرة بمحافظة دمياط عام 1934، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958، وعُيّن ممثلًا في المسرح القومي عام 1959. وكان أول أعماله المسرحية «عودة الشباب» لتوفيق الحكيم.

ومن أبرز أعماله المسرحية أيضًا: «أقوى من الزمن»، و«قريب وغريب»، كما لمع نجمه تلفزيونيًا من خلال العديد من الأعمال، منها: «الملك فاروق»، «من أطلق الرصاص على هند علام»، «العميل 1001»، «سمارة»، «جحا المصري»، و«لن أعيش في جلباب أبي».

كما شارك في عدد من الأفلام السينمائية المهمة، من بينها: «الجزيرة»، «حب البنات»، «بئر الحرمان»، و«الحاسة السابعة»، وقدم أيضًا أعمالًا إذاعية عديدة.

وعلى صعيد الأداء الصوتي، شارك في دبلجة أفلام رسوم متحركة شهيرة، مثل فيلم «علاء الدين» بجزأيه عامي 1992 و1994، وأدى صوت شخصية «الأسد سكار» في فيلم «الأسد الملك» من إنتاج ديزني بالنسخة العربية عام 1994.