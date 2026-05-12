المركز القومي للمسرح ينعى الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة

نعى المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الذي يديره المخرج عادل حسان، ببالغ الحزن والأسى، الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الذي وافته المنية مساء أمس الإثنين، بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع.

وقال حسان: إن الراحل كان أحد عمالقة المسرح المصري، وفنانًا من طراز فريد، استطاع بمهارته الفنية وأدائه المتميز أن يمتلك قلوب المشاهدين في مصر من خلال أعماله الإبداعية في المسرح والتليفزيون والإذاعة والسينما، مشيرًا إلى أن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية كرّمه عام 2018 تقديرًا لعطائه وإسهاماته في إثراء المسرح المصري.

وقدّم الراحل عبد الرحمن أبو زهرة العديد من الأعمال المسرحية، من بينها: «قريب وغريب»، «ديوان البقر»، «قميص السعادة»، «لعبة السلطان»، «سيرك يا دنيا»، «ست الملك»، «أقوى من الزمن»، «حلاوة زمان»، «بير السلم»، «ياسين وبهية»، «الفرافير»، «حلاق بغداد»، «السبنسة»، «بداية ونهاية»، «الابن الأكبر»، «الحسين ثائرًا»، و«الحصان الطائر».