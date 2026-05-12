قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم، إن البنتاجون لديه خطط للتصعيد ضد إيران، وخطط أخرى في حالة التراجع عن القتال.

وأضاف في جلسة استماع بالكونجرس: "لن نكشف عن الخطوة التالية ضد إيران. الأمر يعود للرئيس دونالد ترمب الذي يضطلع بمهمة فائقة الأهمية وهي منع طهران من امتلاك القنبلة النووية".، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وقال هيجسيث إن طلب ميزانية البنتاجون المقدم من الرئيس دونالد ترمب، للعام المالي 2027، والبالغة 1.5 تريليون دولار يعكس "إلحاح اللحظة الراهنة".

وأضاف أن التمويل الضخم "يسعى لمعالجة المشكلات العالقة منذ أمد بعيد، فضلاً عن إعادة تموضع قواتنا لتلائم التحديات الراهنة".

وأوضح أن ترامب عندما تولى مهام منصبه في 20 يناير 2025، "ورث قاعدة صناعية دفاعية كانت قد أُفرغت من مضمونها بفعل سنوات من السياسات القائمة على مبدأ "أمريكا أخيراً"، مما أدى إلى تضاؤل القدرات والطاقات اللازمة لاستعراض القوة، وتفشي ظواهر نقل الصناعات إلى الخارج، والاستعانة بمصادر خارجية، وتجاوز التكاليف المقررة، وتدهور الكفاءات العسكرية".