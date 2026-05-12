ارتفاع معدل البطالة في جنوب أفريقيا خلال الربع الأول

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الجنوب أفريقي الصادرة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي.

وذكر مكتب الإحصاء، أن معدل البطالة ارتفع خلال الربع الأول إلى 32.7% مقابل 31.4% خلال الربع الأخير من العام الماضي، و32.9% خلال الربع الأول من 2025.

وارتفع عدد العاطلين في جنوب أفريقيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 8.14 مليون عاطل، مقابل 7.84 مليون عاطل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، تراجع عدد العاملين في جنوب أفريقيا خلال الربع الأول إلى 16.7 مليون عامل مقابل 17.1 مليون عامل في الفترة نفسها من العام الماضي.