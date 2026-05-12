البنتاجون: تكلفة حرب إيران بلغت 29 مليار دولار حتى الآن

قال مسؤول كبير في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون)، اليوم، إن تكلفة الحرب الأمريكية في إيران بلغت ‌29 مليار دولار حتى الآن، بزيادة قدرها أربعة مليارات عن تقدير جرى تقديمه في أواخر الشهر الماضي.

ويتبقى 6 أشهر على انتخابات التجديد النصفي التي ربما يواجه فيها الجمهوريون بزعامة ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معركة صعبة للحفاظ على أغلبيتهم في مجلس النواب.



ويحظى الديمقراطيون بتأييد كبير في استطلاعات الرأي مع سعيهم لربط الحرب بقضايا غلاء المعيشة.

وقال البنتاجون في 29 أبريل إن تكلفة الحرب بلغت 25 مليار دولار.

وأوضح جولز هيرست، القائم بأعمال المراقب المالي بالبنتاجون، أمام مجموعة من ‌أعضاء ⁠الكونجرس، أن التكلفة شملت تحديث إصلاح العتاد واستبداله، إضافة إلى التكاليف التشغيلية، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف: "يراجع هذا التقدير باستمرار فريق هيئة الأركان المشتركة وفريق المراقبة المالية والتدقيق الداخلي".

وكان يتحدث إلى جانب وزير ⁠الدفاع بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.

ولا يزال من غير الواضح كيف توصل البنتاجون إلى ⁠التقدير البالغ 29 مليار دولار.

وقال مصدر لرويترز في مارس، إن إدارة ترامب قدرت ⁠تكلفة الأيام الستة الأولى من الحرب بما لا يقل عن 11.3 مليار دولار.



