مستشفى هولندي يفرض الحجر الصحي على 12 من العاملين لعدم الالتزام ببروتوكول فيروس هانتا

فرض مستشفى هولندي، الحجر الصحي على 12 من العاملين فيه احترازيا بعد التعامل مع عينات دم وبول لحالة مصابة بفيروس هانتا دون الالتزام بالبروتوكولات الصارمة.

وأعلن مستشفى رادبودومشيه في مدينة نيميجن أن أعضاء طاقم المستشفى الاثني عشر سيخضعون للحجر الصحي لمدة ستة أسابيع، مضيفا أن خطر العدوى منخفض للغاية وأن رعاية المرضى مستمرة دون توقف، وفق وكالة رويترز.

ويظهر عزل الطاقم الطبي التحدي المتمثل في الإسراع إلى إدخال وتنفيذ بروتوكولات أكثر صرامة لازمة في المستشفيات وغيرها من الأماكن للتعامل مع هذه السلالة من فيروس هانتا.

ويعمل مسئولون دوليون في قطاع الصحة على احتواء الفيروس الذي تفشى على سفينة الرحلات البحرية الفاخرة (هونديوس).

ورفعت منظمة الصحة العالمية عدد الحالات المؤكد إصابتها بسلالة الأنديز من فيروس هانتا إلى تسع حالات، بزيادة حالتين عن اليوم السابق. وقالت إن حالات جديدة ربما تظهر بسبب طول فترة الحضانة، لكنها أكدت أن المرض ليس وباء عالميا ولا يقارن بكوفيد-19.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية إن شابا إيطاليا (25 عاما)، كان سافر على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم) مع امرأة توفيت بفيروس هانتا، نقل إلى المستشفى بعد ظهور أعراض عليه.

وربما يكون الفيروس مميتا، لكن السلطات تؤكد أنه لا ينتقل بسهولة من شخص لآخر، لذا فهو لا يشكل خطرا كبيرا لانتشاره على نطاق واسع.

واستقبل مستشفى رادبودومشيه مريضا مصابا بفيروس هانتا، هو أحد ركاب السفينة السياحية، في السابع من مايو أيار.

وقالت وزيرة الصحة الهولندية صوفي هيرمانز أمام البرلمان: "ما حدث هو اتباع إجراءات صارمة، لكن ليس الإجراءات الأكثر صرامة المطبقة في حالات الإصابة بفيروس هانتا".

وأضافت: "احتمال إصابة العاملين نتيجة لذلك ضئيل، لكن لأننا نعلم أننا نتعامل مع فيروس خطير، قرر المستشفى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر".

وتابعت: "الوضع مختلف تماما عن وضع كوفيد-19. وبفضل ما لدينا من معرفة وما نتخذه من إجراءات، واثقون من قدرتنا على السيطرة على هذا الفيروس".

وقالت شركة أوشن وايد إكسبيديشنز مالكة هونديوس إن هونديوس أبحرت متجهة إلى هولندا مساء أمس الاثنين وعلى متنها 25 من أفراد الطاقم وطبيب وممرضة بعد نزول آخر الركاب في جزر الكناري الإسبانية، ومن المتوقع وصولها إلى هولندا بحلول 17 مايو أيار.

ووصلت طائرتان تقلان 28 راكبا وطاقما ممن غادروا السفينة في جزر الكناري إلى هولندا اليوم الثلاثاء بعد منتصف الليل بقليل. وقالت السلطات إن ثمانية منهم هولنديون، بينما سيواصل الباقون الرحلة إلى بلدانهم.

وتوفي ثلاثة أشخاص، هم زوجان هولنديان ومواطن ألماني، منذ بداية تفشي الفيروس الذي ينتشر عادة عن طريق القوارض البرية، لكنه ربما ينتقل من شخص لآخر في حالات نادرة من المخالطة اللصيقة.

بالإضافة إلى الحالات التسع المؤكدة، رصدت منظمة الصحة العالمية حالتين مشتبه بهما، هما شخص توفي قبل إجراء الفحص وحالة أخرى في جزيرة تريستان دا كونا النائية بجنوب المحيط الأطلسي والتي لا تتوفر فيها الفحوصات.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي بمدريد إنه جرى عزل كل الحالات المشتبه بها مع خضوعها لإشراف طبي صارم، مما قلل من أي خطر لانتقال العدوى.

وذكر أن من المتوقع ظهور حالات أخرى لأن المسافرين كان هناك "قدر كبير من الاختلاط" قبل أن يكتشف مسؤولو الصحة إصابة أحد المرضى.

وأضاف: "لا توجد أي مؤشرات حاليا على بداية تفش أكبر، لكن الوضع ربما يتغير بالطبع، ونظرا لطول فترة حضانة الفيروس ربما نشهد المزيد من الحالات في الأسابيع المقبلة".