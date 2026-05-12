لا يزال فريق توتنهام في مناطق الخطورة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تعادل مساء الإثنين مع ليدز يونايتد بهدف لمثله في الجولة 36.

وبادر توتنهام بالتسجيل في هذه المباراة عند الدقيقة 50 عن طريق ماتياس تيل ليحتفل أصحاب الأرض بهدف التقدم.

ولكن في الدقيقة 73 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق ليدز سددها دومينيك كالفيرت بامتياز في الشباك.

ليستمر توتنهام في مناطق الخطورة بالدوري الإنجليزي الممتاز حيث رفع رصيده فقط إلى 38 نقطة في المركز السابع عشر ويفصله نقطتين عن المركز الثامن عشر الذي يحتله فريق وست وهام والمؤدي إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، أما ليدز فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 44 نقطة.