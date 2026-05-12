رشوان توفيق ينعى عبد الرحمن أبو زهرة: أحد أعمدة الفن المصري والعربي

نعى الفنان رشوان توفيق عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، رحيل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الذي وافته المنية مساء أمس الإثنين، بعد صراع مع المرض.

وكتب رشوان توفيق: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب يملؤها الحزن والأسى، ننعى الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، أحد أعمدة الفن المصري والعربي، وصاحب المسيرة الفنية الخالدة التي أثرت وجدان أجيال كاملة بأعماله الراقية وصوته المميز وحضوره الاستثنائي».

وُلد أبو زهرة بمحافظة دمياط عام 1934، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958، وعُيّن ممثلًا في المسرح القومي عام 1959، وكان أول عمل مسرحي له «عودة الشباب» لتوفيق الحكيم.

وقدّم الراحل العديد من الأعمال المسرحية، من أبرزها: «أقوى من الزمن» و«قريب وغريب»، كما لمع نجمه في الدراما التلفزيونية من خلال أعمال عدة، منها: «الملك فاروق»، «من أطلق الرصاص على هند علام»، «العميل 1001»، «سمارة»، «جحا المصري»، و«لن أعيش في جلباب أبي».

كما شارك في عدد من الأفلام السينمائية، من بينها: «الجزيرة»، «حب البنات»، «بئر الحرمان»، و«الحاسة السابعة»، إلى جانب أعماله الإذاعية الشهيرة.

وعلى صعيد الأداء الصوتي، شارك في دبلجة أفلام رسوم متحركة بارزة، مثل فيلم «علاء الدين» بجزأيه عامي 1992 و1994، وقدم صوت شخصية «سكار» في فيلم «الأسد الملك» من إنتاج ديزني في النسخة العربية عام 1994.