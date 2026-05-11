أبدى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز سعادته الكبيرة بالتتويج بكأس مصر للمرة الثانية في تاريخ ناديه بعد الفوز 2-1 على زد في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد على ستاد القاهرة.

صرح الشناوي عبر قناة أون سبورت "بطولات بيراميدز لا تتحقق بسهولة، ونبذل جهدا كبيرا ومضاعفا من أجل تحقيقها، والكل يبذل أقصى جهد ممكن".

وأضاف الحارس الدولي "سننافس على لقب الدوري حتى النهاية، فالكل في منظومة بيراميدز يعمل بإخلاص، لذا حققنا خمس بطولات في آخر عامين".

وختم أحمد الشناوي "كلنا نجتهد من أجل الانضمام لمنتخب مصر، وأتمنى التواجد في القائمة التي ستخوض منافسات كأس العالم".

وساهم الشناوي في تتويج بيراميدز بكأس مصر في عامي 2024 و2026 إضافة إلى ألقاب دوري أبطال أفريقيا وكأس القارات إنتركونتيننتال وكأس السوبر الأفريقي في العام الماضي 2025.

ويختتم بيراميدز مشواره هذا الموسم بمواجهة حاسمة أمام سيراميكا يوم الأربعاء المقبل، حيث يحتاج للفوز لضمان مقعده في دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجديد، ويأمل أيضا تعثر منافسيه الزمالك والأهلي بالخسارة، ليتوج بلقب الدوري لأول مرة في تاريخه.