هبطت البورصة المصرية، اليوم الإثنين، بعد تحقيق مستويين تاريخيين في آخر جلستين (الأربعاء والأحد الماضيين)، لكن كانت الخسائر محدودة.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.28%، ووصل إلى مستوى 54475.49 نقطة.

وجاء الهبوط بسبب تصاعد القلق من اشتعال الحرب مجددًا بعد رفض أمريكا مقترحات إيرانية في المفاوضات الجارية حاليًا في باكستان.

وواصلت البورصة المصرية الارتفاع، أمس الأحد، لتحقق مستوى قياسيًا جديدًا، وتقفز أعلى 54 ألف نقطة، وتقترب أكثر من 55 ألف نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.91%، ووصل إلى مستوى 54628.68 نقطة.

وجاء ذلك مع استمرار هدوء الأوضاع بالنسبة للحرب في إيران، واستمرار المفاوضات مع أمريكا.

وحققت البورصة المصرية الأسبوع الماضي مكاسب ملحوظة، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة تبلغ 3.6% في أربع جلسات فقط.

وواصلت البورصة المصرية الارتفاع وتحقيق المكاسب يوم الأربعاء، ووصلت إلى مستوى قياسي جديد، رغم تقليص مكاسبها مع ختام التعاملات.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.99%، ووصل إلى مستوى 53605.08 نقطة، بعد ارتفاع بنسبة بلغت 2.7%.

وجاءت انتعاشة السوق على خلفية تصريحات رئيس أمريكا دونالد ترامب، بأنه سيعلق العملية العسكرية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز، لمواصلة المفاوضات.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزير خارجيته ماركو روبيو أن عملية "الغضب الملحمي" قد انتهت.

وقفزت البورصة المصرية في جلسة الثلاثاء بأكثر من 1%، معوضة كل خسائر الإثنين، ما دفع المؤشر الرئيسي إلى الصعود أعلى مستوى 52 ألف نقطة مجددًا.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.12%، ووصل إلى مستوى 52557.63 نقطة.

وبلغت مكاسب المؤشر الرئيسي منذ بداية العام الجاري نحو 30.23%.