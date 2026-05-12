مساعد وزير الخارجية: البحارة المصريون المختطفون بالصومال بخير ولم يتعرضوا لأي ضغوط أو معاملة سيئة

تحدث السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، عن اختطاف ناقلة نفط على متنها بحارة مصريون من المياه الإقليمية اليمنية، نحو المياه الإقليمية للصومال.

وطمأن خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e »، أهالي المختطفين، مؤكدًا متابعتهم لهذه الواقعة منذ حدوثها في الـ2 من مايو الجاري، بمضيق عدن أمام السواحل اليمنية، واقتياد السفينة لإقليم بونت لاند، والذي يبعد 1350 كيلو من العاصمة الصومالية مقديشيو.

وقال إن الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وجّه السفير المصري بالصومال، بالتواصل مع أسر البحارة المصريين الـ8 المختطفين لطمأنتهم.

وأكد متابعتهم للموقف مع السلطات الصومالية، حفاظًا على سلامة البحارة، وضمان خروجهم بأقرب وقت، مضيفًا أنهم تمكنوا من إجراء تواصل مباشر بين هؤلاء البحارة وأهاليهم بالقاهرة.

وأشار إلى أن السفينة المُختطفة مملوكة لشركة إماراتية، مضيفًا أنهم وجّهوا القنصلية المصرية بدبي للتواصل معها، ومع السلطات الإماراتية لضمان الإفراج السريع عن البحارة المصريين والحفاظ على أمن السفينة.

ولفت إلى غياب المعلومات المؤكدة عن تواصل الشركة المالكة للسفينة المخطوفة التي ترفع علم توغو مع الخاطفين.

وأضاف أنهم تأكدوا من سلامة البحارة المصريين وعدم تعرضهم لأي ضغوط أو معاملتهم بشكل سيئ

وذكر أن اختطاف السفن من المياه الإقليمية للصومال، عاد للظهور مؤخرًا، لافتًا إلى إخطارهم باختطاف 5 سفن أخرى بالمنطقة، مؤكدًا عدم تواجد أي بحارة مصريين عليها.



ونشرت وزارة الخارجية بيانًا أكدت فيه متابعتها لحادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون بالقرب من السواحل الصومالية.