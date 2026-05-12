مصرع 3 أطفال وسيدة دهسًا بسيارة ربع نقل في قليوب

لقي 3 أطفال وسيدة مصرعهم، وأصيبت سيدة وطفلة، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بهم أثناء عبورهم طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمنطقة سنديون التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، عقب خروج الأطفال من المدرسة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بعدد من الأشخاص أثناء عبورهم الطريق الزراعي بمنطقة سنديون بدائرة مركز شرطة قليوب.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع 3 أطفال في الحال، وهم: "يارا ك. ن." (6 سنوات)، و"سمر م. ن." (6 سنوات)، و"فاطمة م. س." (6 سنوات)، إلى جانب إصابة سيدتين وطفلة بإصابات متفرقة، كما توفيت إحدى السيدات متأثرة بإصابتها داخل مستشفى قليوب العام.

وتم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة.