رئيس وزراء إسبانيا يؤيد احتفال لامين يامال بعلم فلسطين

أيد بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، تصرف لامين يامال، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، بعد تلويحه بعلم فلسطين خلال احتفالات النادي الكتالوني بلقب الدوري الإسباني.

وحسم برشلونة لقب الموسم الحالي من الدوري الإسباني بعد الفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-0، في الكلاسيكو يوم الأحد الماضي، فيما احتفل النادي في حافلة مفتوحة وسط الجماهير في شوارع كتالونيا أمس الإثنين.

وأثارت صورة لامين يامال وهو يحمل العلم الفلسطيني، الكثير من الجدل في إسبانيا، وتلقى رئيس الوزراء سؤالًا مباشرًا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

ورد بيدرو سانشيز بإجابة عامة، تؤكد موقف الحكومة المعلن سابقًا دون أي رفض أو إدانة لتصرف لامال، حيث قال: «إسبانيا اعترفت بدولة فلسطين ونؤكد مرة أخرى حقها في الوجود».

وشدد سانشيز على موقف الحكومة الإسبانية الثابت منذ بداية الأحداث في 2023، واصفاً في الوقت نفسه تصرفات الحكومة الإسرائيلية بأنها «إبادة جماعية ترتكبها السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة».

في سياق متصل علق الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة على الأمر، حيث قال: «لقد تحدث معه حول هذا الأمر، وقلت له إذا أردت أن تفعل ذلك فلتتحمل المسؤولية، أنت كبير بما يكفي، عمرك 18 عاما الآن».

ويتابع لامين يامال 42 مليون شخص على إنستجرام، وله تأثير هائل على ملايين الأشخاص حول العالم.