محمد علي خير بعد زيارة ماكرون: الرئيس السيسي نجح في تصفير المشاكل الخارجية خلال 12 عاما

قال الإعلامي محمد علي خير إن أي حاكم يأتي لإدارة دولة ويجد أن علاقاتها مع دول الجوار أو ما بعدها بها مشاكل، يلجأ إلى ما يُعرف في الدبلوماسية بسياسة “تصفير المشاكل”، أي العمل على جعل هذه العلاقات “صفر مشاكل”.

وأضاف "خير" عبر برنامجه "المصري أفندي" على قناة الشمس، مساء الأحد، أن تقديره الشخصي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم هذه السياسة خلال الـ12 سنة الماضية، من خلال العمل على تصفير المشاكل، مشيرًا إلى العلاقات الخارجية المصرية.

وأوضح أنه في البداية كانت هناك تحديات، منها: تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، إلى جانب علاقات مقطوعة أو متوترة مع قطر وتركيا وبعض الدول الإفريقية، بالإضافة إلى عدم ترحيب دولي بثورة 30 يونيو.

وتابع أنه بعد 12 سنة أصبح المشهد مختلفًا، حيث عادت العلاقات الطيبة مع قطر وتركيا ودول إفريقيا، باستثناء أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، كما أصبحت هناك علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا، مؤكدًا أن السياسة الخارجية المصرية ناجحة بامتياز وتنعكس وقت الأزمات.

وأشار إلى المشهد الذي حدث في الإسكندرية خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحًا أنه فوجئ بالزيارة الثامنة له إلى مصر خلال 5 أو 6 سنوات، حيث سبق أن زار الحسين وعددًا من المناطق السياحية وتناول أكلات مصرية مثل الكباب والكفتة.

واستكمل أن "ماكرون" توجه أمس السبت إلى افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، قائلاً إنه كان متوقعًا أن تكون زيارة بروتوكولية سريعة، لكنه لاحظ أن الزيارة اتسمت بالحركة والتجول والاهتمام بالتفاصيل، بل وظهر في مشاهد وهو يمارس الرياضة في شوارع بالإسكندرية.

وأردف أن فكرة تجول رئيس دولة كبرى مثل فرنسا في شوارع مزدحمة مثل منطقة سيدي بشر وشارع خالد بن الوليد، وسط عمارات مرتفعة وحركة كثيفة، تمثل “صورة بمليون صورة” تعكس حالة الأمن والاستقرار في مصر.



وسلطت وسائل الإعلام الفرنسية الضوء على جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإفريقية التي بدأها من مصر، موضحة أن الجولة الإفريقية تستمر خمسة أيام وتشمل مصر وكينيا وإثيوبيا، في خطوة تهدف إلى فتح مرحلة جديدة في العلاقات بين فرنسا والقارة الإفريقية، ترتكز أساسا على الاقتصاد والاستثمار والابتكار، بعد سنوات من التوترات السياسية والأمنية.