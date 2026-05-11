قالت الطفلة نورين حازم عمر عن دورها في مسلسل "اللون الأزرق" ومساندتها لطفل من ذوي اضطراب التوحد، والدفاع عنه ضد التنمر الذي يتعرض له من بعض زملائه، إن فكرة التنمر من أكثر الأمور السلبية التي تؤثر على الأشخاص نفسيًا، قائلة إنها قد تجعل البعض يشعرون بأنهم أقل من غيرهم،، داعية إلى ضرورة التوقف عن التنمر.

وأضافت "عمر" عبر برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة “DMC”، اليوم الأحد، أن رسالتها من خلال الدور هي توضيح أن الأشخاص المصابين بالتوحد لا ذنب لهم في حالتهم، وأن هذه الحالة “من عند الله وليست اختيارًا منهم”، وبالتالي لا يجوز السخرية أو الإساءة لهم.

ولفتت إلى أن ظاهرة التنمر تجدها في الواقع، موضحة أنها تشاهد مواقف مشابهة في الحياة اليومية، داخل المدرسة، مع وجود أشخاص داعمين وآخرين يمارسون التنمر.

وتابعت أنها أصبحت أكثر وعيًا مع التقدم في العمر، وأصبحت تشعر بأن إيذاء الآخرين أمر غير مقبول تمامًا، مؤكدة أنها تحرص على الدفاع عن أي شخص يتعرض لمثل هذه المواقف.

وتحدثت عن اهتماماتها الدراسية، موضحة أنها تحب مادة الرياضيات بسبب ارتباطها بالأرقام، والجغرافيا لأنها تساعدها على فهم العالم، والتاريخ لأنه يشبه القصص، إضافة إلى حبها للغة الإنجليزية وباقي المواد الدراسية.

وكشفت عن حبها بالفنون مثل الرسم والتمثيل والغناء، معبرة عن حلمها بالسفر إلى الفضاء لرؤية العالم من أعلى ليوم واحد فقط، معربة عن رغبتها في تعلم الطبخ مع الشيف نادية السيد.



