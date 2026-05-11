قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية للحج، إن الاستعدادات لموسم الحج بدأت مبكرًا منذ سبتمبر 2025، التزامًا بالجدول الزمني الذي حددته المملكة العربية السعودية.

وأضاف خلال تصريحات على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر برنامج «الحياة»، أن جميع البعثات المصرية التزمت بالجداول المُحددة من السعودية، سواء التضامن، الداخلية، أو السياحة.

ولفت إلى بدء حجز الأراضي المُخصصة للمشاعر منذ سبتمبر 2025، ثم فتح باب التقدم للحج عبر البوابة الموحدة، يليه إجراء القرعة وتحصيل الاشتراكات، وأخيرًا إجراء التعاقدات الخاصة بالموسم سواء فيما يتعلق بالفنادق ووسائل النقل وغيرها.

وأوضح أن المؤسسة القومية لتيسير الحج تُشرف على منظومة الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وحج الجمعيات.

وأشار إلى أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تتولى منصب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بعضوية الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والشيخ علي جمعة، وممثلي الجمعيات الأهلية، والخبراء، قائلًا: «عندنا مجموعة رائعة من الخبرات في مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، القائم على التخطيط لموسم الحج».

ونوّه إلى فتحهم باب التقدم للقرعة الإلكترونية لحج الجمعيات، عبر البوابة الموحدة للحج، بالرقم القومي، بشرط العضوية في إحدى الجمعيات الأهلية، المُحددة بقانون 149 لسنة 2019.

وتابع أنهم أجروا القرعة الإلكترونية على مستوى محافظات الجمهورية مرة واحدة، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، قائلًا: «وسائل الإعلام كلها شهدت إجراء القرعة واخترنا الـ12 ألف حاج من 36 ألف حاج تقدموا لحج الجمعيات هذا العام».

وذكر أنه بالتوازي مع إجراءات القرعة، شكّل مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج لجان مختصة للحجز والتعاقد على الخدمات المتعلقة بموسم الحج، نظرًا لاستهدافهم فئات متعددة.

وكشف عن تعاقدهم لأول مرة مع شركة بشرى للضيافة لتقديم خدمات موسم الحج هذا العام، مشيدًا بالنظام الذي أقرته السعودية لتشجيع المنافسة بين شركات الضيافة

وأضاف: «كان الأول مفيش منافسة بين الشركات وكان كل شركة أو مؤسسة مسئولة عن الدول العربية فكان أنا لازم اتجه مباشرة للشركة اللي الدولة محدداها»

وتابع أنهم يستهدفون تقديم أفضل الخدمات للحجاج، وهو ما دفعهم لطرح كراسة شروط، والتفاوض مع عدد من شركات الضيافة، ليستقر الاختيار على شركة بشرى ، مضيفًا أنهم اتجهوا بعدها لحجز الأراضي والخدمات والفنادق المتعلقة بموسم الحج.

وقال إنهم يُقيمون سنويًا الفنادق المتعاقد معها، لتحديد المميز منها وإبقاءه مع استبعاد الفنادق المُقدمة لخدمات متدنية، أو التي رفعت أسعارها بشدّة، معلقًا: «حج الجمعيات مشهود ليه إن هو أسعاره بالتكلفة الفعلية».

وأكد إدراكهم لارتفاع تكاليف الحج، نظرًا لسداد قيمة الرحلات بالريال السعودي، قائلًا: «بيحصل تقييم لسعر العملة فبالتالي بينتج عنه إن أنا بحدد قيمة رحلة الحج بصفة عامة لكل مستوى من المستويات».

وتطرق إلى حجزهم لتذاكر الطيران مبكرًا قبل ارتفاع الأسعار، قائلًا: «وقت التعاقد على الطيران تم الاتفاق على سعر والحمد لله سددناه فبالتالي الأمور أصبحت أمر واقع».

وذكر أن أولى رحلات موسم الحج سافرت للمملكة العربية السعودية، الجمعة الماضية 8 مايو الجاري، بعدد 840 حاجًا، مضيفًا أن الأمس شهد سفر 600 حاج، وحوالي 550 حاجًا اليوم، معلقًا: «كل يوم في عدد من الأفواج بتغادر».