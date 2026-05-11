الإثنين 11 مايو 2026 8:34 م القاهرة
ترامب: رد إيران غبي وغير مقبول.. ولا يمكنها امتلاك سلاح نووي لتدمير إسرائيل


نشر في: الإثنين 11 مايو 2026 - 7:24 م | آخر تحديث: الإثنين 11 مايو 2026 - 7:24 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي "غير مقبول وغبي"، مؤكدا في الوقت ذاته أن إيران "لا يمكنها بأي حال من الأحوال الحصول على سلاح نووي".

وحذر خلال حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي، من أن امتلاك إيران لسلاح نووي سيؤدي إلى "تدمير إسرائيل والشرق الأوسط.. الجنرالات ينتظرون لقائي بشأن إيران"، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وأضاف ترامب أنه "لا يوجد أي ضغط عليه" في ملف إيران، مشيرا إلى أن واشنطن حققت "نصرا عسكريا كبيرا وستحقق المزيد"، كما زعم أن الخطة الأمريكية السابقة لحصار إيران كانت "عبقرية"، وأنه أنهى الاتفاق النووي السابق وقام بخطوات عسكرية قوية ضد طهران.

وفي سياق تصعيدي، تحدث ترامب عن أن إيران "قدمت مقترحا غبيا لا يمكن قبوله"، مدعيا أنها "تسعى للحصول على ما وصفه بالغبار النووي"، في إشارة إلى مواد مرتبطة بالبرنامج النووي، مضيفا أن أي مسار يؤدي إلى تطوير قدرات نووية إيرانية "لن يسمح به تحت أي ظرف".

