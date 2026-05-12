الأرصاد: درجات الحرارة تعاود الارتفاع الخميس بعد انخفاض مؤقت الأربعاء

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن النصف الثاني من فصل الربيع يتميز بالموجات الحارة، مضيفة: «الحمد لله عدينا النصف الأول شوية برد، وشوية مطر».

ولفتت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، إلى الارتفاع المرصود بدرجات الحرارة منذ الأحد، متوقعة المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة ستصل إلى 39 درجة _في الظل_، بجانب نشاط للرياح المؤدي لتلطيف الإحساس بهذه الارتفاعات، معلقة: «الجو بيكون حر تحت الشمس لكن مع نسبة الهواء إلى حد ما بنقدر نستحمل الحرارة».

وأشارت إلى وجود احتمالية للرمال المثارة على معظم المناطق الشمالية بالوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، قائلة: «مش أتربة شديدة ومش عاصفة ترابية».

ونفت احتمالية هطول الأمطار، مؤكدة استقرار الأحوال الجوية لسيطرة أحد المرتفعات الجوية، موضحة أنه «يؤدي إلى استقرار مع ارتفاع في درجات الحرارة».

وذكرت أن الثلاثاء يُمثل ذروة الموجة الحارة بـ39 درجة مئوية، وأن درجات الحرارة ستنخفض الأربعاء لتتراوح بين الـ33 والـ34 درجة مئوية، لتعاود الارتفاع مرة أخرى الخميس، مؤكدة: «على مدار الأسبوع القادم في تقلبات».

ونوّهت إلى أنه مع بدء استقرار درجات الحرارة يُمكن ارتداء الملابس الصيفية على مدار اليوم.