• قوات الاحتلال الإسرائيلية شددت إجراءاتها العسكرية على المداخل الشمالية لرام الله وأغلقت طرقات رئيسية لعدة ساعات، وفق شهود عيان

اقتحمت قوات إسرائيلية، فجر الثلاثاء، مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وداهمت مكتب قناة الجزيرة القطرية.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول، إن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت وسط مدينة رام الله، وداهمت مكتب قناة الجزيرة الواقع في ميدان المنارة.

وأضاف الشهود أن القوة الإسرائيلية علقت قرارا بتجديد إغلاق المكتب، فيما أطلقت قنابل الغاز والصوت في محيط الميدان.

وفي السياق، شددت القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية على المداخل الشمالية لرام الله، وأغلقت طرقات رئيسية لعدة ساعات ما تسبب بأزمة مرورية وتعطيل حركة الفلسطينيين، وفق الشهود.

وفي 5 مايو 2024، صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار إغلاق مكاتب الجزيرة لمدة 45 يوما، بناء على اقتراح قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي، وتم تمديد القرار لاحقا عدة مرات.