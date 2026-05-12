مسئول إيراني كبير لترامب: لقد هزمناكم في الميدان

خاطب مستشار قائد الثورة الإيرانية للشئون الدولية علي أكبر ولايتي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول، لقد هزمناكم في "الميدان"، وحذره من استغلال هدوء طهران للعبور نحو بكين بانتصارات وهمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن مستشار قائد الثورة للشئون الدولية قال في تصريح له، يقول ترامب إن "إيران لن تضحك بعد الآن" ويتشدق بوقف إطلاق نار ذي "بريق عظيم"، لكن ترامب، في الوقت الذي يوجه فيه تهديدا نوويا مبطنا لإيران، يبدو كأنه صدّق أكاذيب البنتاجون بشأن التعتيم على الأرقام الثقيلة لقتلى الجنود الأمريكيين.

وأضاف: "سيد ترامب، لا تظن أبدا أنك ستدخل بكين دخول المنتصرين عبر استغلال هدوئنا الحالي. تعلّم أولا أبجديات النظام الجيوسياسي الجديد لغرب آسيا"!

وتابع ولايتي: "لقد هزمناكم في الميدان؛ فلا تتوهم أبدا بأنك ستخرج منتصرا في الدبلوماسية".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن وقف إطلاق النار مع إيران "على جهاز دعم الحياة" بعدما رفض مقترحات طهران الأخيرة لأنها لا تتضمن تنازلات بشأن الملف النووي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قد أعلنت عن وقف إطلاق نار بدأ في 8 أبريل، بوساطة باكستانية لإنهاء صراع عسكري استمر لأسابيع وشمل توترات شديدة في مضيق هرمز. تم تمديد هذا الوقف لاحقًا من قبل ترامب في ذات الشهر، إلى أجل غير مسمي بناء على طلب باكستان على أمل التوصل إلى أتفاق بين طهران وواشنطن ينهي الحرب كليا.