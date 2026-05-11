ترامب يلمح لإمكانية إنهاء وقف إطلاق النار مع إيران لعدم تقديمها تنازلات بشأن الملف النووي

الإثنين 11 مايو 2026 7:51 م القاهرة
الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب
واشنطن (أ ب)
نشر في: الإثنين 11 مايو 2026 - 7:25 م | آخر تحديث: الإثنين 11 مايو 2026 - 7:43 م

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن وقف إطلاق النار مع إيران "على جهاز دعم الحياة" بعدما رفض مقترحات طهران الأخيرة لأنها لا تتضمن تنازلات بشأن الملف النووي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان وقف إطلاق النار لا يزال صامدا، وصفه ترامب بأنه "ضعيف لدرجة لا تصدق" وبأنه "على جهاز دعم الحياة".

وقال ترامب، خلال ظهور له في المكتب البيضاوي لموضوع غير ذي صلة: "أصفه (الاتفاق) بأنه الأضعف على الإطلاق في الوقت الراهن، خاصة بعد قراءة تلك القمامة التي أرسلوها إلينا"، وأضاف: "حتى أنني لم أكلف نفسي عناء إكمال قراءتها".

