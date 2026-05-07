إيران تراجع مقترحا أمريكيا فيما يضغط ترامب على طهران لقبول اتفاق لإنهاء الحرب

قالت إيران إنها تراجع أحدث مقترحات السلام الأمريكية بشأن إنهاء الحرب، فيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البلاد بموجة جديدة من القصف إلا إذا تم التوصل لاتفاق يشمل إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.

وكتب ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الحرب المستمرة منذ شهرين يمكن أن تنتهي قريبا وأنه يمكن استئناف شحنات النفط والغاز الطبيعي التي تعطلت جراء الصراع. ولكن قال إن ذلك يعتمد على قبول إيران اتفاق لم يفصح عن تفاصيله.

وقال في منشوره "إذا لم يوافقوا فسوف نبدأ القصف".

وصمد إلى حد كبير وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران منذ الثامن من أبريل.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي اليوم الخميس، "نتوقع التوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن. ونأمل أن تتوصل الأطراف إلى حل سلمي ومستدام لا يساهم في السلام في منطقتنا فحسب ولكن في السلام الدولي أيضا".

ولكنه رفض تقديم إطار زمني، قائلا إن باكستان لن تكشف تفاصيل جهود السلام الجارية.

وقال "ما يمكنني قوله وهو ما قلته من قبل هو أننا ما زلنا إيجابيين ومتفائلين ونأمل أن يتم التوصل لتسوية في وقت قريب".

عندما سئل عما إذا كانت باكستان تتوقع أي رد من إيران في وقت لاحق من اليوم الخميس، قال إندرابي "لن أعلن أي تفاصيل، أو حركة الرسائل".