أحمد سعد يثير الجدل برسالة غامضة عن زوجته: أم عيالي لم تعد مديرة أعمالي



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً حول وجود خلافات محتملة بين الفنان أحمد سعد وزوجته علياء البسيوني، بعد إعلان سعد عبر حسابه الرسمي على Instagram، من خلال خاصية «الاستوري»، أن زوجته لم تعد تتولى مهام إدارة أعماله.

وكتب أحمد سعد في منشوره: «أم عيالي مش مديرة أعمالي».

وكانت علياء البسيوني تتولى في وقت سابق المهام الخاصة بإدارة أعماله، وهو ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول أسباب هذا التغيير المفاجئ.

وتساءل عدد من رواد مواقع التواصل عما إذا كانت هذه العبارة تشير إلى وجود خلافات بين الزوجين أو تمهد لإعلان انفصالهما، خاصة مع وصف أحمد سعد لها بـ«أم عيالي» بدلًا من «زوجتي»، وهو ما اعتبره البعض يحمل دلالات خاصة.