بيزيرا ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا للنهائي الأفريقي

انتظم البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال المران الذي أقيم اليوم الجمعة، على ستاد 5 يوليو في إطار استعدادات الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك بعدما تعرض اللاعب للإصابة في مباراة سموحة الأخيرة في الدوري على مستوى الحوض، وشارك اللاعب في الفقرة البدنية في بداية المران، قبل أن يتواجد في الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية.

ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء غدٍ السبت على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي .