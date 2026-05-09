تسرّب نفطي قبالة جزيرة خارك الإيرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رُصدت بقعة نفطية قبالة سواحل جزيرة خارك الإيرانية التي تعدّ محطة رئيسية لتصدير النفط في الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الجمعة استنادا إلى صور أقمار اصطناعية.

ولم يتّضح على الفور سبب التسرّب النفطي الذي رُصد قبالة الساحل الغربي للجزيرة.

وبدا أن مساحة البقعة تخطت 20 ميلا مربعا (52 كيلومترا مربعا) حتى يوم الخميس، وفق تقديرات لشركة "أوربيتال إي أو إس" المتخصصة في مراقبة التسربات النفطية، بحسب وكالة فرانس برس.

ويبدو أن البقعة كانت آخذة بالتمدد جنوبا باتجاه المياه السعودية.

وتضم جزيرة خارك أكبر محطة نفط في إيران يمر عبرها نحو 90 بالمئة من صادراتها من الخام، وفق تقرير للبنك الأميركي "جي بي مورغان".

وهي تعد ركيزة لاقتصاد البلاد المنهك، وتقع شمال مضيق هرمز.

أغلقت إيران عمليا مضيق هرمز الحيوي بعد بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية عليها في 28 فبراير.

وأعلنت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية بعد فشل جولة محادثات سلام في باكستان في تحقيق اختراق الشهر الماضي.