الجيش الإيراني: الاشتباكات في مضيق هرمز توقفت

أعلن الجيش الإيراني أن الاشتباكات مع السفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز قد توقفت، وإن الوضع بات هادئا حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، التي ترتبط بعلاقات وثيقة بالحرس الثوري الإيراني، عن مصدر عسكري قوله اليوم الجمعة: "بعد فترة من تبادل إطلاق النار، توقفت الاشتباكات وأصبح الوضع تحت السيطرة."

ووفقا لتقرير الوكالة، فإن التصعيد الأخير بدأ بعد قيام القوات الأمريكية بإطلاق النار على ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني أمس الأول الأربعاء، وتردد أن البحرية الإيرانية ردت على هذا "الانتهاك لوقف إطلاق النار."

وتصاعدت المواجهة خلال ليل أمس الخميس، حيث هاجمت إيران سفنا بحرية أمريكية، فيما استهدفت الولايات المتحدة مواقع داخل الأراضي الإيرانية.

ويختلف الجانبان حول تسلسل الهجمات التي شنها كل منهما.

وأفادت وكالة تسنيم أيضا بأن القوات البحرية الإيرانية نفذت هجوما مشتركا بالصواريخ والطائرات المسيرة على سفن حربية أمريكية خلال الليل، مستخدمة 8 صواريخ كروز و24 طائرة مسيرة انقضاضية.

ووفقا لتقرير الوكالة، أصاب صاروخ واحد و3 طائرات مسيرة مدمرات أمريكية، مما تسبب في اندلاع حرائق.

ولم يصدر تأكيد فوري من جانب الولايات المتحدة بشأن هذه الادعاءات.