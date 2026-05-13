جيش الاحتلال يبدأ موجة جديدة من الهجمات على جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بدء موجة جديدة من الهجمات على جنوب لبنان.

وزعمت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن الهجمات تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله اللبناني.

ويترقب لبنان جولة المفاوضات المباشرة التي ستعقد الخميس، بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية حيث يشارك في هذه الجولة السفير السابق في واشنطن سيمون كرم، وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حماده، وملحق عسكري عن الجانب اللبناني.

ومنذ بداية الأسبوع، واستباقًا للجولة الأولى من المفاوضات صّعد الجيش الإسرائيلي ميدانيًا، بإعلانه عن تنفيذ عمليات عسكرية شمال نهر الليطاني، وصولًا إلى أطراف زوطر الشرقية في قضاء النبطية، كما أعلنت القوات الإسرائيلية عن عبور آليات عسكرية ثقيلة لنهر الليطاني، وذلك بالتزامن مع غارات على بلدات وقرى في الجنوب.

وصباح الأربعاء، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة على طريق الجية وفق الوكالة الوطنية للإعلام. وتقع الجية في قضاء الشوف محافظة جبل لبنان.

وليل الثلاثاء، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون، وقام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في البلدة.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة السماعية في قضاء صور، وشن الطيران الإسرائيلي غارة عنيفة استهدفت بلدة المنصوري جنوب مدينة صور.

وقالت الوكالة الوطنية إن الغارة التي استهدفت منزلًا في بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية أدت إلى سقوط شخصين.

وشن الطيران الحربي مساء الثلاثاء، سلسلة غارات جوية مستهدفًا بلدات شقرا، والجميجمة وكفرا في قضاء بنت جبيل.

وبالتزامن سجل قصف مدفعي على بلدتي الجميجمة وصفد البطيخ قضاء بنت جبيل. كما أطلق الجيش الإسرائيلي عددًا من القذائف المدفعية على محلة الصافح الواقعة في الجبل الممتد بين بلدتي شويا وشبعا.

وكذلك أطلق قنابل مضيئة في أجواء بلدة عدشيت القصير في قضاء مرجعيون. كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة باتوليه في قضاء صور.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أن الحصيلة النهائية للغارة على مدينة النبطية أدت إلى سقوط 5 ضحايا، بينهم مسعفان من الدفاع المدني وجريحان من بينهما مسعفة.

وأدت الغارة وفق بيان الوزارة على بلدة جبشيت قضاء النبطية إلى 4 ضحايا، بينهم عنصر من الجيش اللبناني وشخص سوري الجنسية و12 جريحًا بينهم سيدة. وأسفرت الغارة على كفردونين قضاء بنت جبيل عن سقوط 4 مواطنين بينهم طفل وسيدة وجرح اثنان بينهما سيدة.