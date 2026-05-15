استمرار جهود البحث عن ضحايا جدد في حادث قارب الهجرة غير الشرعية بمطروح

تواصل جهات البحث جهودها المكثفة للبحث عن ضحايا جدد في حادث الهجرة غير الشرعية للقارب المطاطي الذي قذفته الأمواج إلى شاطئ سيدي براني غرب محافظة مطروح، وبداخله 12 جثة في شبه حالة تحلل.

كان أهالي قرية أبو غليلة بمدينة سيدي براني غرب مدينة مرسى مطروح، على بعد نحو 160 كيلو مترا، قد عثروا على قارب مطاطي بداخله 12 جثة لشباب من محافظات "الدقهلية والقليوبية والغربية والبحيرة والجيزة وأسيوط"، حيث تعرضوا للوفاة داخل القارب المطاطي بعد أن نفد منهم الطعام والشراب في سابقة تعد الأولى من نوعها.

وأشارت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة المعنية إلى أن الرحلة انطلقت من شواطئ منطقة تاجورا في الشرق الليبي داخل قارب مطاطي، وبسبب نفاد المؤن والمواد الغذائية تعرضوا للوفاة واحدا تلو الآخر، ويرجح أيضا أن يكون قد سقط بعضهم في قاع البحر، بينما بقي عدد 12 شخصا داخل القارب.