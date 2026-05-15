التحقيق مع عنصر جنائى غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية؛ لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات). وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ70 مليون جنيه تقريبا.

يأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.