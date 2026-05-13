الأربعاء 13 مايو 2026 12:19 م القاهرة
الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة الـ195 بحمولة 3478 طن مساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين

آية عامر
نشر في: الأربعاء 13 مايو 2026 - 11:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 مايو 2026 - 11:39 ص

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 195، حاملة عدد من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع.

حملت القافلة نحو 3,478 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، شملت: سلال غذائية، دقيق، مستلزمات طبية، مواد إغاثية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

كما عزز الهلال الأحمر المصري مد أهالي القطاع بالاحتياجات الأساسية من: ملابس، مراتب، خيام لإيواء المتضررين.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 970 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.

