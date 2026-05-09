الصحة اللبنانية: 10 شهداء في ضربات إسرائيلية جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد عشرة أشخاص، الجمعة، جراء ضربات إسرائيلية في جنوب لبنان، بينهم طفلان وثلاث نساء.

وكانت الوزارة قد أشارت إلى استشهاد مسعف من الهيئة الصحية التابعة لـ"حزب الله" في ضربة بجنوب لبنان، وفق وكالة سبوتنيك.

ويشهد جنوب لبنان تصعيدًا ميدانيًا جديدًا، مع تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات واستهدافات طالت بلدات عدة مع سقوط قتلى وجرحى.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد في وقت سابق، أنه من الممكن تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، مشيرًا إلى أن "حزب الله" هو "المشكلة"، وفق تعبيره.

وخلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، قال روبيو: "بشكل عام، أعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، أمر قابل للتحقيق في وقت قريب، وينبغي أن يحدث".