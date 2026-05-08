الخارجية الأمريكية: واشنطن تستضيف محادثات بين إسرائيل ولبنان يومي 14 و15 مايو

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستعمل على تسهيل محادثات مكثفة على مدى يومين بين حكومتي إسرائيل ولبنان يومي 14 و15 مايو الجاري.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أنه "استناداً إلى جولة 23 أبريل التي قادها الرئيس (دونالد) ترامب شخصياً، سيُجري الوفدان مناقشات تفصيلية تهدف إلى الدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن يعالج بصورة جوهرية الهواجس الأساسية لكلا البلدين".

وأشارت إلى أن "هذه المحادثات تهدف إلى القطع بشكل حاسم مع النهج الفاشل الذي ساد خلال العقدين الماضيين، والذي أتاح للجماعات الإرهابية ترسيخ نفوذها وتعزيز مواردها، وتقويض سلطة الدولة اللبنانية، وتعريض الحدود الشمالية لإسرائيل للخطر"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وتابعت: "ستعمل المناقشات على بناء إطار لترتيبات سلام وأمن دائمة، والاستعادة الكاملة للسيادة اللبنانية على كامل أراضيها، وترسيم الحدود، وخلق مسارات ملموسة للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان"، لافتة إلى أن الطرفين قد تعهّدا بالتعامل مع هذه المحادثات انطلاقاً من مصالحهما، فيما ستعمل الولايات المتحدة على التوفيق بين هذه المصالح "بما يضمن أمناً دائماً لإسرائيل، وسيادةً وإعادة إعمار للبنان".