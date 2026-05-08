ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام: اقترب الحل النهائي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة ثلاثة أيام.

وكتب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «يسرني أن أعلن عن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام (9 و10 و11 مايو) في الحرب بين روسيا وأوكرانيا».

وأضاف: «يُحتفل في روسيا بيوم النصر، وكذلك في أوكرانيا، نظرًا لدورها المحوري في الحرب العالمية الثانية.. يشمل وقف إطلاق النار هذا تعليق جميع العمليات العسكرية، بالإضافة إلى تبادل ألف سجين من كلا البلدين».

وتابع: «لقد تقدمتُ بهذا الطلب شخصيًا، وأُعرب عن تقديري العميق لموافقة الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس فولوديمير زيلينسكي. آمل أن يكون هذا بداية النهاية لحرب طويلة ودموية وشرسة».

واستكمل: «تتواصل المفاوضات لإنهاء هذا الصراع الكبير، الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، ونحن نقترب أكثر فأكثر من التوصل إلى حل يومًا بعد يوم».