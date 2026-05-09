أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط الليبية، اليوم السبت، استئناف العمليات التشغيلية في مستودع الزاوية النفطي.

وقالت، في بيان مقتضب، نقلته جريدة «الوسط»، إن المستودع يزود شركات التوزيع بالمنتجات النفطية منذ الصباح، لتلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود والمشتقات النفطية.

وشهدت مدينة الزاوية اشتباكات مسلحة، أمس الجمعة، أعقبت إعلان مديرية أمن المدينة إطلاق «عملية أمنية تستهدف أوكار المجرمين والمطلوبين والخارجين عن القانون، وكل من تورط في أعمال تهدد الأمن العام والسلم الاجتماعي».

وتسببت هذه الاشتباكات في تضرر مبانٍ ومكاتب عدة وسيارات لمستخدمين بشركة الزاوية لتكرير النفط، بالإضافة إلى توقف مصفاة الزاوية عن العمل، إلى جانب إصابة خزان الكيروسين المخصص للطيران رقم «501» التابع لشركة البريقة لتسويق النفط بقذيفتين.

في حين أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن جميع العاملين بالمرافق والمنشآت النفطية في مدينة الزاوية بخير، مشيرة إلى إجلاء جميع العاملين والموظفين وطلاب معهد النفط، باستثناء فرق الإطفاء والسيطرة على الحرائق، ومؤكدة إطلاق صفارات الإنذار وفقا لخطة الطوارئ.