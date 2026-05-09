رئيس الهيئة العامة للاستثمار: العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات

- عوض يبحث خطط رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير العنصر البشري بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

عقد محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا مع قيادات وكوادر الإدارة المركزية للموارد البشرية، بحضور داليا الهواري، نائبة رئيس الهيئة؛ لمناقشة استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة وسُبل تطويرها، تنفيذا لتوجيهات محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، برفع كفاءة العنصر البشري.

وأشار عوض إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح الهيئة في تنفيذ خطط الدولة لجذب الاستثمارات، وذلك عبر تمكين العاملين وتزويدهم بالأدوات التقنية والتدريبية اللازمة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

كما حرص عوض على مناقشة أبرز التحديات التي تواجه العاملين، موجها بسرعة وضع حلول تنفيذية وعملية لمعالجتها، مع التأكيد على أولوية الارتقاء بأوضاعهم وتحقيق الرضا الوظيفي، بما يساهم في تقديم خدمات متميزة للمستثمرين.

بدورها، أكدت داليا الهواري، نائبة رئيس الهيئة، أهمية تطوير سياسات الموارد البشرية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحديث المؤسسي، بما يدعم تحقيق مستهدفات الهيئة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.