خرافنيبرخ ينتقد صافرات استهجان جماهير ليفربول ضد اللاعبين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق الهولندي ريان خرافنبيرخ لاعب خط وسط ليفربول، على صفارات الاستهجان التي أطلقتها جماهير النادي ضد لاعبي الفريق عقب التعادل مع تشيلسي.

وتعادل ليفربول 1-1 مع تشيلسي ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب المباراة أطلقت الجماهير صافرات الاستهجان بسبب النتائج والعروض الأخيرة للفريق من بينها الخسارة أمام مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدفين.

وقال خرافبيرخ في تصريحات عقب المباراة: "نحتاج إلى دعمهم لنا، صحيح أننا لم نفز، لكننا لا نستحق هذا من الجماهير.

وأضاف: "الجماهير يجب أن تساندنا طوال الـ90 دقيقة، عندما كانوا يساندوننا في الشوط الثاني كنا نضغط بشكل جيد مثلما أردنا".

وكان خرافنبيرخ قد سجل هدف ليفربول في الدقيقة السادسة، بينما تعادل الأرجتيني إنزو فيرنانديز لتشيلسي في الدقيقة 33.