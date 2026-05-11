مصرع شابين وإصابة آخر في تصادم قطار مع دراجة بخارية بالإسماعيلية

لقي شابان مصرعهما، وأصيب آخر ببتر في القدم، إثر اصطدام قطار بدراجة بخارية (موتوسيكل) بمدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية، اليوم الأحد، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين قطار ودراجة بخارية كانت تقل ثلاثة شباب، أثناء محاولتهم عبور مزلقان أبوصوير، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات بالغة، بينها بتر في قدم أحدهم.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أن اثنين منهم توفيا متأثرين بإصابتهما، فيما استقر المصاب الثالث تحت الرعاية الطبية.